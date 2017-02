SAT.1 Gold 20:45 bis 21:15 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Das Training für den Mondflug USA 1965 Merken Auf Tony und Roger, die Raumfahrer in spe, kommt ein größeres Problem zu: Sie müssen für eine Woche zu einem Überlebenstraining in die Wüste - und Jeannie will unbedingt mit. Unbemerkt versteckt sie sich in Tonys Feldflasche. In der Wüste zaubert sie frische Quellen und andere Annehmlichkeiten herbei. Während am Ende des Überlebenstrainings Roger völlig fertig ist, hat Tony fünf Pfund zugelegt. Psychiater Bellows ist begeistert von diesem "Sieg der Fantasie" über die Strapazen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Byron Morrow (General Moore) Ron Brown (Orderly) Tom Anthony (Crewman) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Alan Rafkin Drehbuch: Tom Waldman, Frank Waldman Kamera: Frederick Gately Musik: Ken Harrison