SAT.1 Gold 19:20 bis 20:15 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Reichen Witwen droht Gefahr USA 1985 Wieder da Merken Jessica erhält die Nachricht von der Ermordung ihrer reichen Freundin Antoinette. Die Tat geschah während eines Karibik-Urlaubs. Als Jessica erfährt, dass Antoinettes gesamter Schmuck aus dem Hotelzimmer geraubt wurde, fasst sie einen Plan, um den Mord an der Freundin aufzuklären: Sie reist an denselben Ort und gibt sich als reiche Witwe aus, die jeden Abend die Spielbank besucht. Kurz darauf geschieht ein weiterer Mord. Diesmal ist das Opfer die wohlhabende Ava ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Len Cariou (Michael Hagarty) Mel Ferrer (Eric Brahm) Howard Hesseman (Sheldon Greenberg) Cyd Charisse (Myrna Montclair LeRoy) John Phillip Law (Sven Torvald) Anne Lockhart (Veronica Harrold) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Michael A. Hoey Drehbuch: Peter S. Fischer, Richard Levinson, William Link Kamera: Dennis Dalzell Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6