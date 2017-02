SAT.1 Gold 16:05 bis 16:55 Krimiserie Agentin mit Herz Folge: 17 In der Falle USA 1984 Merken Amerikas Raketenabwehrsystem ist in Gefahr. Auf unerklärliche Weise konnte ein geheimnisvoller Unbekannter bereits mehrere Teilstücke des Geheimplans entwenden. Agent Lee Stetson, der für die Verwahrung und die Sicherheit des Plans zuständig ist, gerät unter Beschuss. Fieberhaft sucht der Geheimdienst nach der Lücke im eigenen Sicherheitsnetz. Der Unbekannte bringt inzwischen immer weitere Informationen aus dem militärischen Geheimarchiv in seinen Besitz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Amanda King) Bruce Boxleitner (Lee Stetson) Beverly Garland (Dorothy "Dotty" West) Mel Stewart (Billy Melrose) Martha Smith (Francine Desmond) Greg Morton (Jamie King) Paul Stout (Philip King) Originaltitel: Scarecrow and Mrs. King Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Brad Buckner Kamera: Edward R. Brown Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 12