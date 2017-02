SAT.1 Gold 12:50 bis 13:40 Familiensaga Die Waltons Zeit der schweren Prüfungen (2) USA 1973 Merken Während Ben und Großvater sich nach vielen Diskussionen gemeinsam auf den Weg gemacht haben, um einen Truthahn für das bevorstehende Erntedankfest zu schießen, passiert zu Hause etwas Schlimmes: John-Boy hat einen Unfall im Sägewerk. Wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn muss er sofort ins Krankenhaus und operiert werden. Das bedeutet jedoch, dass er seine Stipendiatenprüfung verpasst und damit seine Studienpläne gefährdet sind. Die Familie ist in großer Sorge ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Thomas (John-Boy Walton) Ralph Waite (Vater John Walton) Michael Learned (Mutter Olivia Walton) Will Geer (Großvater Sam Walton) Ellen Corby (Großmutter Ester Walton) Judy Taylor (Mary Ellen Walton) Jon Walmsley (Jason Walton) Originaltitel: The Waltons Regie: Philip Leacock Drehbuch: Earl Hamner jr., Joanna Lee