SAT.1 Gold 12:00 bis 12:50 Familiensaga Die Waltons Zeit der schweren Prüfungen (1) USA 1973 Merken Die ganze Familie Walton freut sich auf das bevorstehende Erntedankfest - doch einige Familienmitglieder sind darüber hinaus mit eigenen Plänen beschäftigt: John-Boy, der nach wie vor Schriftsteller werden will, bewirbt sich um ein College-Stipendium. Bens Pläne sind bodenständiger: Er will sich in der Wildnis von Walton's Mountain allein auf die Jagd nach einem Truthahn machen, der am Festtag verspeist werden soll. Großvater tut alles, um ihn von dem Vorhaben abzubringen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Thomas (John-Boy Walton) Ralph Waite (Vater John Walton) Michael Learned (Mutter Olivia Walton) Will Geer (Großvater Sam Walton) Ellen Corby (Großmutter Ester Walton) Judy Taylor (Mary Ellen Walton) Jon Walmsley (Jason Walton) Originaltitel: The Waltons Regie: Philip Leacock Drehbuch: Earl Hamner jr., Joanna Lee

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:00

Seit 306 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 14:50

Seit 125 Min. Herzklopfen

Melodram

ARTE 10:30 bis 12:20

Seit 95 Min. Wiener Blut

Komödie

3sat 10:45 bis 12:30

Seit 80 Min.