SAT.1 Gold 10:30 bis 11:20 Serien Bonanza Bruder und Schwester USA 1964 Merken 1. Staffel, Folge 319: Die Geschwister Carl und Claire ziehen auf das Nachbargrundstück der Cartwrights. Ben verliebt sich in Claire und will sie heiraten. Carl unterstützt Bens Werben. Der Schwerkranke ist hoch verschuldet. Das Geld der Cartwrights käme ihm gerade recht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Wesley Lau (Carl Armory) Nancy Gates (Claire Armory) Norman Leavitt (Clerk) Ralph Montgomery (Charlie) Originaltitel: Bonanza Regie: Virgil W. Vogel Drehbuch: Mort Thaw Kamera: William Whitley Musik: David Rose