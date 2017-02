SAT.1 Gold 08:55 bis 09:45 Serien Bonanza Drei Bräute für Hoss USA 1966 Merken 1. Staffel, Folge 317: Per Heiratsanzeige sucht der alte Jester eine neue Frau. Da er sich für hässlich hält, schickt er Bilder von Hoss und gibt die Adresse der Ponderosa an. Kurz darauf tauchen drei junge Damen auf der Ranch auf, die Hoss heiraten wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Stuart Erwin (Jester) Majel Barrett (Annie) Danielle Aubry (Yvette) Claude Hall (Ned) Originaltitel: Bonanza Regie: Ralph E. Black Drehbuch: Jo Pagano Kamera: William Whitley Musik: David Rose

