Manfred Spitzer ist Professor für Psychiatrie an der Universität Ulm, ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Ulm und Leiter des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL). Seit 2004 präsentiert er in BR-alpha die Ergebnisse der aktuellen Hirnforschung in der Sendung "Geist & Gehirn". Unser Gehirn ist eigentlich ein Organ, das überhaupt erst Freiheit generiert. Der Plattwurm kann nur herumkriechen, die Ratte und die Maus können schon ein bisschen mehr. Der Affe kann schon verdammt viele interessante Dinge tun. Wir Menschen jedoch können im Konjunktiv denken: Was wäre wenn? Das läuft alles in kausalen Ketten ab. Wir können uns überlegen, was passiert, wenn wir das machen, und was passieren wird, wenn wir jenes machen. Und wir können noch einmal ganz von vorne anfangen mit dem Denken und eine neue Hypothese aufstellen usw. Wir können also Dinge abwägen und miteinander vergleichen usw. Aufgrund dieser vielen Gedanken, und das ist ein anstrengendes Geschäft, wie sogar manche Philosophen mit Recht sagen, können wir dann Entscheidungen fällen, können sagen: "Wir machen es lieber so und nicht so!" Aber es kann auch sein, dass sich jemand beim Denken noch mehr anstrengt und daher auf eine noch bessere Lösung kommt. Moderation: Nicole Ruchlak Gäste: Gäste: Manfred Spitzer (Psychiater und Lernforscher) Originaltitel: alpha-Forum