ARD alpha 09:00 bis 09:30 Bildungsprogramm Englisch für Anfänger At the Dentist's D 1982 16:9 Live TV Merken Jane und Russell sitzen mit drei weiteren Patienten im Wartezimmer eines Zahnarztes. Aus dem Behandlungsraum hört man merkwürdige Geräusche. Die Patienten werden unruhig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Graham Pascoe Gäste: Gäste: Jane Egan, Russell Grant Originaltitel: Englisch für Anfänger

