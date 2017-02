kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Zwei Männer, ein Boot USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Danny und Steve machen einen Angelausflug. Danny hat nur unter Protest eingewilligt, er fühlt sich auf dem großen, weiten Ozean nicht so wohl. Als er seinen ersten Thunfisch fängt, scheint der Angelausflug doch zum Erfolg zu werden. Während sie den prächtigen Fang feiern, sehen sie einen Mann in einem antriebslosen Schlauchboot und bieten ihre Hilfe an. Doch als sie den Mann an Bord holen, zückt er eine Waffe und fordert die beiden Five-0-Officers auf, ins Meer zu springen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Michelle Borth (Catherine Rollins) Todd Stashwick (Gil Scates) Taylor Wily (Kamekona) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Steve Boyum Drehbuch: Elwood Reid Kamera: Alan Caso Musik: Keith Power, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12