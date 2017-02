kabel eins 20:15 bis 21:15 Krimiserie Hawaii Five-0 Shelburne USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Steve hat seine Mutter Doris in Japan gefunden. Weil Wo Fat sich im Hochsicherheitsgefängnis befindet, besteht für Doris, alias Shelburne, keine Gefahr mehr, nach Hawaii zu kommen. Zudem soll Wo Fat auf das Festland verlegt werden. Doch bei der Fahrt vom Gefängnis zum Flughafen wird der Wagen, in dem sich Wo Fat befindet, von einem Hubschrauber bei voller Fahrt an den Haken genommen und über dem offenen Meer abgeworfen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Christine Lahti (Doris McGarrett) Mark Dacascos (Wo Fat) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Bryan Spicer Drehbuch: Peter M. Lenkov Kamera: Alan Caso Musik: Brian Tyler, Keith Power Altersempfehlung: ab 12