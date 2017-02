kabel eins 17:25 bis 18:20 Krimiserie Navy CIS Willkommen in der Hölle USA 2004 16:9 HDTV Merken Sergeant Bill Atlas ist verschwunden - Gibbs nimmt die Suche auf. Das NCIS-Team findet heraus, dass er vor seinem Verschwinden um sein Leben fürchtete, da bereits mehrere seiner Kameraden entführt wurden und verhungert sind. Die Opfer haben etwas gemeinsam: Sie dienten 1992 unter Major Joe Sacco in Okinawa. Gibbs vermutet Sacco hinter den Serienmorden, doch als Tony plötzlich verschwindet, steht fest, dass Sacco nicht allein dahintersteckt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sasha Alexander (Caitlin "Kate" Todd) Steve Rankin (Sgt. Bill Atlas) Derek Webster (Major Joe Sacco) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Jeff Woolnough Drehbuch: John C. Kelley Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16