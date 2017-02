kabel eins 11:50 bis 12:45 Krimiserie Castle Die Late Night Jungs USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Castle ist zu Gast in Bobby Manns Late Night Show. Mann erzählt ihm, dass er glaubt, sein Leben sei in Gefahr. Als er kurz darauf an einem Herzinfarkt stirbt, drängt Castle auf eine Obduktion. Diese ergibt, dass Mann an einer Vergiftung starb. Im Laufe der Ermittlungen kommen immer mehr Skandale und Intrigen ans Tageslicht - die Zahl der Verdächtigen ist lang. Castle lässt sich unterdessen auf eine Affäre mit einer Schauspielerin ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tom Bergeron (Bobby Mann) Originaltitel: Castle Regie: Bryan Spicer Drehbuch: David Grae Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 6

