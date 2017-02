kabel eins 07:15 bis 08:10 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Little Big Man USA 2002 16:9 HDTV Merken Als der 16-jährige William vermisst wird, vermutet die Polizei einen jugendlichen Ausreißer und kümmert sich nicht um den Fall. Doch Sozialarbeiterin Polly glaubt nicht, dass William weggelaufen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Enrique Murciano (Danny Taylor) Dempsey Pappion (William Hope) Denise Dowse (Mrs. Ray) Originaltitel: Without a Trace Regie: Paul Holahan Drehbuch: Jacob Epstein Kamera: John Peters Musik: Peter Manning Robinson

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 361 Min. Nur für dich

Komödie

RTL II 05:45 bis 07:35

Seit 106 Min. Teleshopping Österreich

Nachrichten

RTL 06:30 bis 08:30

Seit 61 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:00

Seit 32 Min.