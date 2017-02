Ben Affleck und Samuel L. Jackson erleben eine Kettenreaktion des Verderbens ... Irgendein Freitag in New York: Der ambitionierte Anwalt Gavin Banek und der alkoholkranke Vertreter Doyle Gibson sind auf dem Weg ins Gericht, als auf dem Highway ihre Wagen aufeinanderprallen. Banek verliert am Unfallort ein millionenschweres Dokument und Gibson, den er einfach stehenlässt, einen wichtigen Prozess - mit unvorhersehbaren Konsequenzen. In Google-Kalender eintragen