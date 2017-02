kabel1 classics 18:45 bis 20:15 Actionfilm Driver USA, GB 1978 20 40 60 80 100 Merken Er lenkt Fluchtautos durch die schwierigsten Situationen wie kein anderer - der Driver. Gangster bezahlen ihm horrende Summen, um Diebesgut in Sicherheit bringen zu lassen. Doch eines Tages geht etwas schief, und der Driver wird verhaftet. Nach der Aussage einer mysteriösen Zeugin muss die Polizei ihn laufen lassen. Kurz darauf bekommt der Driver den nächsten Auftrag - und wittert dahinter eine Falle der Polizei. Anstatt den Auftrag abzulehnen, fühlt er sich herausgefordert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan O'Neal (Der Driver) Bruce Dern (Der Detektiv) Isabelle Adjani (Die Spielerin) Ronee Blakley (Die Agentin) Matt Clark (Der Spürhund 1) Felice Orlandi (Der Spürhund 2) Joseph Walsh (Die Brille) Originaltitel: The Driver Regie: Walter Hill Drehbuch: Walter Hill Kamera: Philip Lathrop Musik: Michael Small Altersempfehlung: ab 16