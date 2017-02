kabel1 classics 17:15 bis 18:45 Actionfilm Das ausgekochte Schlitzohr III USA 1983 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kurz vor seiner Pensionierung wird Sherrif Justice noch einmal herausgefordert: Die Brüder Big Enos und Little Enos wetten mit ihm um eine saftige Menge Geld, dass er es nicht schafft, einen Fisch innerhalb einer bestimmten Zeit von Florida nach Texas zu befördern. Um dem Sherrif das Leben schwer zu machen, engagieren sie Cledus, der sofort die Verfolgung aufnimmt. Ein rasantes Katz- und Maus-Spiel nimmt seinen Lauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackie Gleason (Buford T. Justice) Jerry Reed (Cletus Snow) Burt Reynolds (Bandit) Paul Williams (Little Enos Burdette) Pat McCormick (Big Enos Burdette) Mike Henry (Junior) Colleen Camp (Dusty Trails) Originaltitel: Smokey and the Bandit Part 3 Regie: Dick Lowry Drehbuch: Stuart Birnbaum, David Dashev Kamera: James Pergola Musik: Larry Cansler Altersempfehlung: ab 12