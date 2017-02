kabel1 classics 14:00 bis 15:35 Actionfilm Ein ausgekochtes Schlitzohr USA 1977 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Burt Reynolds und Sally Field rauschen in dieser rasanten Komödie quer durch die USA: Das große Glück liegt für den Lastwagenfahrer Bandit scheinbar nur 28 Stunden entfernt. Schafft er es nämlich in dieser Zeit, eine illegale Alkoholladung von Texarkana nach Atlanta zu befördern, gibt es ordentlich Knete! Unterwegs gabelt er die Tramperin Carrie auf, die gerade den Sohn des Sherrifs vor dem Altar hat stehen lassen. Bald ist ihnen der Sherrif höchstpersönlich auf den Fersen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Reynolds (Bandit) Sally Field (Carrie) Jerry Reed (Cledus) Jackie Gleason (Sheriff Justice) George Reynolds (Sheriff Branford) Paul Williams (Little Enos Burdette) Macon McCalman (Mr. B) Originaltitel: Smokey and the Bandit Regie: Hal Needham Drehbuch: James Lee Barrett, Charles Shyer, Alan Mandel Kamera: Bobby Byrne Musik: Bill Justis, Jerry Reed Altersempfehlung: ab 12