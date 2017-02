kabel1 classics 05:40 bis 07:15 Komödie Blind Date - Verabredung mit einer Unbekannten USA 1987 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der aufstrebende Yuppie Walter hat ein Problem: Er hat ein überaus wichtiges Geschäftsessen, aber keine passende Vorzeigedame. Sein Bruder schleppt deshalb die bildhübsche Nadia an. Leider hat die kühle Schönheit eine arge Alkohol-Allergie - was Walter aber erst im Laufe des Essens feststellt. Nadia verwandelt sich nach ein paar Tröpfchen Alkohol in eine ausgesprochene Bestie. Das Abendessen - und der weitere Abend - nimmt nun einen verrückten Verlauf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kim Basinger (Nadia Gates) Bruce Willis (Walter Davis) John Larroquette (David Bedford) William Daniels (Richter Harold Bedford) George Coe (Harry Gruen) Mark Blum (Denny Gordon) Phil Hartman (Ted Davis) Originaltitel: Blind Date Regie: Blake Edwards Drehbuch: Dale Launer Kamera: Harry Stradling Musik: Henry Mancini Altersempfehlung: ab 12