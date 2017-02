3sat 19:30 bis 20:00 Magazin Kulturpalast Fachmagazin für E - und U-Kultur Science Fiction D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wenn Künstler sich die Zukunft ausmalen ist sie manchmal rosa und oft schwarz. Unterhaltsam aber ist sie immer. Und vor allem: inspirierend! Auch für die Wissenschaft. Jahrzehnte, bevor der erste Hubschrauber abhob, knatterte er durch die Romane von Jules Vernes. Den Countdown beim Raketenstart hat lange vor der ersten Mondrakete Regisseur Fritz Lang erfunden. Das erste Klapphandy kannte man längst als "Star Trek Communicator". Science Fiction ist mehr als eine unterhaltsame Spinnerei: Es ist extrapolierte Gegenwart. Und sagt viel über unsere Ängste und Hoffnungen aus. So sind die Fiktionen von einst oft ein Spiegel aktueller Diskurse. Das zeigt sich auch bei der bildgewaltigen Retrospektive der diesjährigen Berlinale: Düstere Zukunftsvisionen wie die Öko-Katastrophe (in "Soylent Green"), der Überwachungsstaat ( in "1984") und die Überbevölkerung (in "Blade Runner") sind aktueller denn je. Und die Angst vor der Zukunft scheint eher noch zuzunehmen. Doch es gibt auch Künstler, die an eine bessere Zukunft glauben. Zu Gast im "Kulturpalast" ist der Konzeptkünstler und utopische Architekt Tomás Saraceno. Der Argentinier plant Luftschlösser, sogenannte "Cloud Cities" schwebende Städte, die neuen Wohnraum schaffen sollen, ohne fossile Energien zu verbrauchen. Bisher hat er schon gigantische Drachen und Ballons steigen lassen und begehbare Spinnennetze in die Höhe gehängt doch das sind nur Etappen auf dem Weg zur Utopie. Auch andere sind bereits dabei, die Zukunft herbeizuführen: "Cyborgs" sind Menschen, die sich nicht mit den Unzulänglichkeiten des menschlichen Körpers abfinden wollen und ihn mit Technik ergänzen. "Robocop" lässt grüßen. So hat sich der irische Cyborg-Guru Neil Harbisson eine Antenne am Kopf befestigen lassen, mit der er seine Farbenblindheit austricksen kann: Er hört nun Farben. Wie sagte doch der Science-Fiction-Autor William Gibson: "Die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungerecht verteilt". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nina Fiva Sonnenberg Originaltitel: Kulturpalast