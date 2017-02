3sat 10:45 bis 12:30 Komödie Wiener Blut D 1942 Nach Motiven der Operette von Johann Strauss Untertitel SW 20 40 60 80 100 Merken Graf Wolkersheim und seine Frau sind in Wien, um am Wiener Kongress teilzunehmen. Da dieser nicht tagt, sondern tanzt, lockt beide das vergnügliche Fest - mit jeweils anderem Partner. Als sich eine Ehekrise anbahnt, versuchen die beiden Diener Jean und Knöpfel, ihre Herrschaften wieder zu versöhnen. Doch der Schuss geht zunächst nach hinten los. - Im Film von Willi Forst aus dem Jahr 1942 glänzen unter anderen Fred Liewehr und Willy Fritsch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fred Liewehr (Ludwig von Bayern) Willy Fritsch (Graf Georg Wolkersheim) Maria Holst (Gräfin Melanie Wolkersheim) Hedwig Bleibtreu (Fürstin Auersbach) Hans Moser (Knöpfel) Theo Lingen (Jean) Dorit Kreysler (Liesl Stadler) Originaltitel: Wiener Blut Regie: Willi Forst Drehbuch: Axel Eggebrecht, Ernst Marischka Kamera: Jan Stallich Musik: Willy Schmidt-Gentner Altersempfehlung: ab 12

