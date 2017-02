Disney Channel 20:15 bis 21:30 Trickfilm Susi und Strolch 2: Kleine Strolche - Großes Abenteuer! USA, AUS 2001 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Susi und Strolch haben eine eigene Hundefamilie gegründet: Drei Töchter und Sohn Strolchi. Sein Vater versucht ihn vergeblich mit Strenge zur Vernunft zu bringen aber Strolchi möchte kein Haushund sein, sondern die Welt entdecken. So flieht er, um sich den Schrottplatz-Streunern anzuschließen. Ersten Respekt verdient Strolchi sich, als er der Hunde-Dame Engel das Leben rettet. Von ihr erfährt Strolchi, dass die Schrottplatz-Streuner einen mutigen Hund verehren, der früher mal zu ihnen gehörte, sich dann aber aus Liebe zu einem Weibchen domestizieren ließ: Strolch, so hieß ihr Vorbild... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lady and the Tramp II: Scamp's Adventure Regie: Darrell Rooney, Jeannine Russel Drehbuch: Bill Motz, Bob Roth Musik: Danny Troob