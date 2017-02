Niederlande 1 20:25 bis 21:35 Sonstiges Wie is de Mol? NL 2016 HDTV Merken Tien weken lang voeren de kandidaten spectaculaire, intrigerende en soms angstaanjagende opdrachten uit om de pot te spekken. In het programma waarin niets is wat het lijkt, moeten de kandidaten inventief en volhardend zijn, lef hebben en samenwerken, maar altijd met de belangrijkste vraag in het achterhoofd: wie is te vertrouwen en wie niet? De jacht op de Mol is geopend! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Art Rooyakkers Originaltitel: Wie is de Mol?