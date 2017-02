Niederlande 1 08:25 bis 09:20 Sonstiges TV Show NL 2017 HDTV Merken Wie is die Nederlander Gregory Elias die in zijn eentje het optreden van de Rolling Stones in Cuba bedacht, regelde en er miljoenen voor op tafel legde? Thuis in Amsterdam kijkt Ivo Niehe bij toneelregisseur Ivo van Hove terug op zijn intense samenwerking met David Bowie in de laatste maanden van diens leven. En hoe kan het dat van Hove's spectaculaire toneelproducties nota bene in de Nederlandse taal(!) van New York tot Hong Kong en St. Petersburg volle zalen trekken en juichende recensies krijgen? En twee jonge Brabantse programmamakers gaan tegen de Internet-trend in helemaal voor televisie. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ivo Niehe Originaltitel: TV Show