BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Komödie Der Kaktus D 2013 Dolby Untertitel 16:9 Heinrich schleicht sich gewitzt als liebenswerter Eindringling in die Familie Cronpichel ein. Den Kindern und vor allem dem Elternpaar zeigt er ihre wahren Bedürfnisse auf und führt die Familie mit seinen ganz eigenen Methoden wieder zusammen. Nach über 20 Jahren ist die Ehe von Bevon-Beraterin Thea und Automechaniker Rainer in jahrelanger Routine zerrieben. Thea mangelt es an Wertschätzung seitens der Familie, zu ihrer pubertierenden Tochter Janina hat sie keinen Zugang mehr. Ehemann Rainer trauert noch immer seiner verpassten Chance auf eine Karriere als Rockstar nach und ist mit seinem Sohn Patrick hoffnungslos zerstritten. Als plötzlich Heinrich Bittner, ein vermeintlich enger Freund von Theas verstorbenem Vater, bei den Cronpichels einzieht, genießt Thea seine Anwesenheit und beginnt ihr Leben mit neuen Augen zu sehen. Doch ist der ebenso charmante wie geheimnisvolle Heinrich wirklich der, für den er sich ausgibt? Schauspieler: Nadja Uhl (Thea Cronpichel) Heio von Stetten (Rainer Cronpichel) Peter Simonischek (Heinrich Bittner) Katharina Müller-Elmau (Miriam) Rudolf Waldemar Brem (Kerl) Ferdinand Dörfler (Klaus) Andreas Buntscheck (Patrick Cronpichel) Originaltitel: Der Kaktus Regie: Franziska Buch Drehbuch: Gerlinde Wolf, Harald Göckeritz Kamera: Bella Halben Musik: Ulrich Reuter