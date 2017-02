BR Fernsehen 16:15 bis 16:45 Magazin Gesundheit! Adipositas: Eine neue Studie zeigt, dass es ein Rezept gegen Übergewicht gibt / Herzinfarkt: War es Rheuma? / Zähneknirschen: Wenn Stress aufs Gebiss geht / Sicherheit in den Bergen: Sicherheit beim Wintersport D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Adipositas: Eine neue Studie zeigt, dass es ein Rezept gegen Übergewicht gibt Europaweit steigt die Zahl der Menschen, die deutlich zu viel auf die Waage bringen. In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen übergewichtig. Dabei wäre Gegensteuern möglich: gesündere Ernährung, mehr Bewegung und weniger Stress. Das sind drei einfache Empfehlungen, um Übergewicht schon in jungen Jahren vorzubeugen. Forscher haben nun genau untersucht, was passieren muss, damit sich junge Menschen in Europa für einen bestimmten Ernährungs- und Lebensstil entscheiden, und wie man damit langfristig ihre Gesundheit positiv beeinflussen kann. Herzinfarkt: War es Rheuma? Rheumapatienten erleiden häufiger einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Laut einer Metastudie steigt das Risiko sogar um bis zu 48 Prozent, denn rheumatoide Arthritis kann auch die Blutgefäße schädigen. Wer genau ist betroffen? Was sollten Rheumapatienten beachten? "Geunsdheit!" klärt auf. Zähneknirschen: Wenn Stress aufs Gebiss geht Zahnschmelz ist die härteste Substanz im menschlichen Körper. Doch bei stressbedingten Zähneknirschen hat er keine Chance. Experten schätzen, dass fast jeder zweite Deutsche zeitweise unbewusst mit den Zähnen knirscht. Die Folgen reichen von Karies, bis Kiefergelenksschmerzen und Verspannungen. Was sind die Ursachen des Bruxismus, und wie lässt er sich behandeln? Sicherheit in den Bergen: Sicherheit beim Wintersport Wintersport in den Bergen macht Spaß. Doch es gibt auch gesundheitliche Risiken, wie Unterkühlung oder die Gefahr von einer Lawine begraben zu werden. "Gesundheit!" hat deshalb seinen Reporter Fero Andersen in die winterlichen Berge geschickt. Dort hat er an einem Lawinenkurs teilgenommen und viel über Sicherheit bei winterlichen Ski- und Schneeschuhtouren , Rettung von Verschütteten und Erstversorgung erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Fero Andersen Originaltitel: Gesundheit!