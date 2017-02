BR Fernsehen 13:30 bis 14:20 Dokumentation Verrückt nach Fluss Der Barbier von Belgrad D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Kamera: Marc Horwath, Markus Rüth, Rüdiger Kortz, Florian Wolff Kontakt: Stefanie Baumann Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen einer Flusskreuzfahrt. Auf dem ersten Reiseabschnitt (Folgen 1-12) erwartet 150 Passagiere eine Kreuzfahrt auf der Donau. In 16 Tagen legt MS Anesha in neun verschiedenen Ländern und 21 Häfen an - von Passau durch den Balkan bis hin zum Schwarzen Meer. Faszinierende Hotspots wie Budapest, Wien, Belgrad, Bratislava und Sofia warten ebenso auf Crew und Passagiere wie traumhafte Landstriche links und rechts der Donau. Auf der ersten Reise kommt Sänger Daniel Küblböck an Bord und sorgt von Budapest bis zum bulgarischen Rousse auf der MS Anesha für gute Stimmung. Unterhaltsame und spannende Geschichten aus dem Alltag der Crew und der Urlaubswelt der Passagiere während zweier Flusskreuzfahrten auf der Donau und der Rhone. Wien, die glanzvolle Kaiserstadt, lockt mit Kultur und Kulinarischem. Aber richtig spannend ist ein Besuch der düsteren Unterwelt von Wiens Kanalisation. Budapest bei Nacht bringt sogar den viel gereisten Kapitän Raul Kraaier beinahe zum Weinen und die einmalige Natur im Donaudelta überwältigt alle. Auch in Frankreich warten traumhafte Städte und viele unerwartete Abenteuer auf Crew und Passagiere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Fluss Regie: Ute von der Lieth, David Enge, André Goerschel