BR Fernsehen 12:00 bis 12:45 Serien Der Winzerkönig Folge: 11 Ausflug mit Folgen D, A 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Thomas und Paul verkosten ihren ersten Wein und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Endlich könnte Ruhe einkehren, wenn nicht Mutter Stickler begonnen hätte, den Gasthof zu renovieren. Doch aufgrund einer anonymen Anzeige lässt der Landeskonservator die Bauarbeiten stoppen. Spätherbst in Rust: Nach der Verkostung des erstens Weins stellen Thomas und Paul fest, dass sich da etwas besonders Feines entwickelt. Nun könnte sich Ruhe einstellen, wenn nicht Mutter Stickler begonnen hätte, den Gasthof zu renovieren. Die Bauarbeiten und vor allem Hermines hektische Energie halten alle auf Trab. Da platzt der Landeskonservator ins Haus und stoppt die Bauarbeiten: Eine anonyme Anzeige hat ihn auf den Plan gerufen. Andrea bleibt es nicht verborgen, dass ihr Mann Georg mal wieder hinter der Angelegenheit steckt. Sie packt ihre Sachen und zieht in die kleine Wohnung über ihrer Apotheke. Georg ist geschockt, aber noch lange nicht einsichtig. Thomas dagegen kann sich endlich angenehmeren Dingen widmen, denn Claudia lädt ihn zum Abendessen ein. Doch für den gleichen Abend sagt er Petra Thaler, der Notarin, zu, sie zu einem Konzert zu begleiten. Claudia ist sauer. Doch auch Petra kommt nicht ans gewünschte Ziel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Originaltitel: Der Winzerkönig Regie: Holger Barthel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Moritz Gieselmann Musik: Michael Krausz

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:00

Seit 305 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 14:50

Seit 124 Min. Herzklopfen

Melodram

ARTE 10:30 bis 12:20

Seit 94 Min. Wiener Blut

Komödie

3sat 10:45 bis 12:30

Seit 79 Min.