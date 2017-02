BR Fernsehen 10:30 bis 12:00 Komödie Ein Geschenk des Himmels D 2005 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die attraktive, jung verwitwete Pietistin Susanna Samel lebt mit ihrem achtjährigen Sohn Tim in einer kleinen schwäbischen Gemeinde. Ihr Leben wird gehörig durcheinandergewirbelt, als eines Tages der charmante Großstädter Johannes Martin im Ort auftaucht. Er ist gekommen, um das Haus seiner verstorbenen Mutter zu übernehmen. Als er erfährt, dass nicht er, sondern Susanna als Erbin eingesetzt wurde, beschließt Johannes um sein Recht zu kämpfen. Seit dem Tod ihres Mannes lebt die Susanna Samel alleine mit ihrem achtjährigen Sohn Tim in einer schwäbischen Kleinstadt. Hier engagiert sich die sensible, junge Frau in der örtlichen Pietistengemeinde, wo sie auch ihren künftigen Ehemann, den schüchternen, sehr gläubigen Peter Pfefferle kennengelernt hat. Ihr Sohn Tim ist über die Heiratspläne seiner attraktiven Mama nicht gerade begeistert. Er hätte lieber einen cooleren Stiefvater. Einen potenziellen Kandidaten für diese Rolle findet der schüchterne Junge in dem lässigen Frankfurter Rechtsanwalt Johannes Martin. Der verschuldete Frauenheld hat soeben seinen Job verloren und ist nun pünktlich zur Kirschblüte in seine schwäbische Heimat gereist, um das Haus seiner kürzlich verstorbenen Mutter zu übernehmen. Allerdings stellt sich bei der Testamentseröffnung heraus, dass die Verstorbene Johannes nicht bedacht und als Erbin Susanna eingesetzt hat, die mit Tim ein Stockwerk des Hauses bewohnt und sich stets rührend um die alte Dame gekümmert hatte. Nach dem ersten Schock beschließt der verärgerte Johannes, um "sein" Erbe zu kämpfen. Mit juristischen Spitzfindigkeiten und offensivem Charme versucht er, Susanna zum Nachgeben zu bewegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Sittler (Johannes "Johnny John" Martin) Suzan Anbeh (Susanna Samel) Moritz Basilico (Tim Samel) Heinrich Schmieder (Peter Pfefferle) April Hailer (Cordula Bosch) Robert Naegele (Eugen Pfefferle) Heidy Forster (Helga Pfefferle) Originaltitel: Ein Geschenk des Himmels Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Marcus Hertneck Kamera: Michael Bertl Musik: Jochen Schmidt-Hambrock