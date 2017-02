KI.KA 14:00 bis 15:25 Jugendserie Schloss Einstein Freundschaft, Liebe und auch noch Schule... D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Während Tommy es kaum erwarten kann, Sophie wiederzusehen, zeigt das Mädchen sich an der Freundschaft gar nicht mehr interessiert. Tommy will Sophie mit einem anderen Mädchen eifersüchtig machen. Doch das funktionuert auch nur bedingt. Als wäre das nicht genug, kriegt sich Tommy zunehmend mit den Lehrern in die Wolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucas Leppert (Tommy) Robert Reichert (Justus) Georg Blumreiter (Uwe Krassnick) Henrieke Fritz (Constanze) Lena Kaufmann (Jo) Jacob Gunkel (Philipp) Sabrina Wollweber (Feli) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Sabine Landgraeber, Severin Lohmer, Irina Popow, Matthias Zirzow, Till Müller-Edenborn Drehbuch: Dana Bechtle-Bechtinger, Andreas Kaufmann, Andreas Knaup, Inès Keerl, Monika Weng Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin