KI.KA 12:00 bis 13:55 Trickserie Lenas Ranch Angelos Rückkehr / Die Lawine / Aus für die Ranch / Die Legende vom Bleichen Pferd / Frisbee F, D 2012-2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Angelos Rückkehr: Sechs Monate hat Lena Angelo nicht mehr gesehen, seitdem er seine Ausbildung in Spanien angetreten hat. Entsprechend aufgeregt ist sie, als er zurückkommt und sie ihn zusammen mit Nico und Anna vom Bahnhof abholen will. Doch zu ihrer Überraschung bringt er seine hübsche Kollegin Carla mit, die auffällig mit ihm turtelt. Kein Wunder, dass Lena Angelo nur mit versteinerter Miene begrüßt. Da hilft es auch nichts, dass Angelo ihr später erzählt, Carla sei nur eine "gute Freundin". Als er abends zu Lenas Haus geht, um sich mit ihr auszusprechen, wird er von Carla überrascht und übermütig geküsst, gerade als Lena aus dem Fenster sieht. Die Lawine: Lena und Angelo sollen für Monsieur Cavaletti ein Pferd über einen Bergpass zum Hofgut bringen. Dabei kommt es zu einem Wintereinbruch. Eine Lawine löst sich und begräbt die beiden unter sich. Anna und Nico machen sich Sorgen und brechen sofort auf, um ihre Freunde zu finden. Als sie Mistral entdecken, kann er sie zur Unglücksstelle führen. Doch Nico und Anna bleibt nicht mehr viel Zeit, denn Lena und Angelo geht langsam die Luft aus. Aus für die Ranch: Die Tierärztliche Aufsicht stellt auf der Ranch schwere hygienische und pflegerische Mängel fest. Zum Entsetzen Lenas werden alle Tiere in einem Auffangzentrum untergebracht und sollen ihr dauerhaft entzogen werden. Anna ist sich sicher, dass Samantha dahinter steckt. Doch diese scheint ein wasserfestes Alibi zu besitzen. Kurz darauf findet Nico eine verdächtige Ampulle. Jemand versucht, die Ranch zu sabotieren. Aber wer? Die Legende vom Bleichen Pferd: Auf dem Weidehof werden zehn Ponys aufgenommen. Um neue Besitzer für sie zu suchen, will Lena ein Hoffest veranstalten und dafür die Werbetrommel rühren. Nico hat die Idee, einen Live-Video-Blog auf der Ranch-Website zu posten und dazwischen Werbung für das Fest zu schalten. Um möglichst viele Zuschauer vor den Computer zu locken, will er sich auf die Suche nach dem unheimlichen, Bleichen Pferd der Camargue begeben. Der Legende nach soll das Pferd Kinder in den dunklen Wald locken, sodass sie sich verirren und nie mehr den Weg zurück nach Hause finden. Nico glaubt zunächst nicht an die Legende, doch dann taucht wirklich ein Pferd auf. Frisbee: Ein Junge namens Jim taucht auf der Ranch auf und bittet Lena, sich um sein Pferd Frisbee zu kümmern, das sich in letzter Zeit sehr aggressiv verhält. Lena willigt ein. Da sich die beiden sehr gut miteinander verstehen, reagiert Angelo eifersüchtig. Er misstraut Jim und versucht, mehr über ihn herauszufinden. Tatsächlich verwickelt sich der Junge in Widersprüche. Und eine Recherche im Internet ergibt, dass Frisbee als gestohlen gemeldet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le Ranch Regie: Monica Maaten Musik: Titellied: "Léna parle aux cheavaux" Christophe Maé, Felipe Salvida

