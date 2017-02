KI.KA 18:00 bis 18:15 Trickserie Shaun das Schaf Schlaflose Nacht / Der Golfprofi GB 2004-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Schlaflose Nacht: Strömender Regen, tiefe Nacht, und ausgerechnet jetzt wird das Scheunendach undicht. Schnell müssen die Schafe bei ihren Erzrivalen im Schlamm Unterschlupf finden. Doch die Schweine sind auch in der Not eher fies als gastfreundlich. Bald tobt eine wilde Kissenschlacht. Bis Shaun einen Geistesblitz hat, bei dem er die Schweine ganz schön im Regen stehen lässt. Der Golfprofi: Zufällig fällt dem Bauern seine alte Golfausrüstung in die Hände. Au weh! Schon beim ersten Abschlag verrenkt er sich das Kreuz. Das ist Shauns Chance, sein Talent zu beweisen: Ob Bitzers Hütte, Timmys Sandburg oder das Dach des Bauernhauses, kein Ort ist vor Shaun sicher. Da greift Bitzer ins Geschehen ein. Und verursacht eine Kettenreaktion ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Sparkes (Sprecher) Gäste: Gäste: Gesang: Michael Pan Originaltitel: Shaun the Sheep Regie: Richard Goleszowski Drehbuch: Richard Goleszowski, Richard Hansom Musik: Mark Thomas, Vic Reeves, Gesang: Michael Pan