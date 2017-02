KI.KA 16:05 bis 16:50 Trickserie Die Wilden Kerle Tanz der Geister / Hölle auf Rädern D 2010-2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Tanz der Geister: Vanessa wird wegen ihrer Mitgliedschaft in einer Jungenmannschaft von ihren Mitschülerinnen in übler Weise gemobbt und beginnt an sich zu zweifeln. Da kommt auch noch ein folgenschwerer Brief vom Fußballverband: Mädchen sei es ab sofort verboten, in Jungenmannschaften mitzuspielen, heißt es dort. Vanessa schmeißt völlig frustriert alles hin und will mit dem Fußballspielen ganz aufhören. Da entdecken die Wilden Kerle in Willis Wohnwagen Hinweise auf ein geheimnisvolles Fußballorakel, mit dessen Hilfe sie Vanessa überzeugen wollen, ihren Traum vom Fußball nicht aufzugeben. Doch sie müssen das Orakel erst einmal finden! Eine abenteuerliche, nächtliche Suche tief im Finsterwald beginnt. Hölle auf Rädern: Am Morgen des alles entscheidenden Spiels in der 8. Dimension entführen die Unbesiegbaren Sieger Deniz und sperren ihn in die Waschküche der Graffitti-Burgen. Ihre Kampfansage: Wollen die Wilden Kerle ihn rechtzeitig zurück haben, müssen sie erst einmal die Unbesiegbaren Sieger in einem halsbrecherischen Fahrradrennen schlagen. Doch der Dicke Michi spielt nicht mit fairen Mitteln, der Parkour ist gespickt mit Gemeinheiten und bösen Überraschungen. In einem spektakulären Fahrradrennen durch die Steppe müssen die Wilden Kerle beweisen, dass sie mehr können als nur gut Fußball zu spielen. Dabei läuft der Countdown für den Start des Spieles unbarmherzig ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Wilden Kerle Regie: Mike Maurus Drehbuch: Lisa Clodt