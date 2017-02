KI.KA 07:15 bis 07:35 Kinderserie Kleiner Roter Traktor Der Stadtjunge / Kreise im Kornfeld GB 2003-2006 Stereo Live TV Merken Der Stadtjunge: Thomas, der Neffe von Herrn Junker, ist mit seinen Eltern nach Plätscherbach aufs Land gezogen. Nun besucht er seinen Onkel. Da er bisher nur die Großstadt kannte, ist diese Gegend hier total fremd für ihn, und ihm ist ohne Computer total langweilig. Aber mit Hilfe von Jan, dem kleinen roten Traktor, Max und Emma lernt er das spannende Landleben schnell kennen. Besonders Stumpis lustiger Flitzer hat es ihm angetan. Kreise im Kornfeld: Herr Junker muss sich bei seiner Fahrt mit dem Mähdrescher Ernter gegen eine Wespe zur Wehr setzen. Dabei fährt er unabsichtlich, merkwürdige Kreise in sein Getreidefeld. Diese entdeckt Reporter Fritz Knipser, der die Muster für die Spuren eines gelandeten Raumschiffes von Außerirdischen hält. Daraus lässt sich doch sofort Geld machen, denkt sich Herr Junker. Die Kreise dürfen nur gegen Eintritt bewundert werden. Doch bei einer Nacht- und Nebelaktion fliegt der Schwindel auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Eberhard Haar (Jan) Gustav-Adolph Artz (Herr Jasper Junker) Peter Kirchberger (Stumpi) Micaela Kreissler (Elsie) Robert Missler (Walter) Stephanie Kirchberger (Nicola) Originaltitel: Little Red Tractor Regie: Russell Haigh, Dave Scanlon Drehbuch: Jimmy Hibbert, Keith Littler, Russel Haigh, James Mason Musik: Michael Cross, Stan Callimore

