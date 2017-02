MDR 04:30 bis 06:00 Abenteuerfilm Der Stärkste unter der Sonne I 1963 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Das Volk der Nefer muss jährlich 24 der schönsten Jungfrauen als Götteropfer an den König von Cafaus ausliefern. Als wieder einmal die Stunde dafür gekommen ist, beschließen 42 mutige Männer den Kampf gegen Cafaus. Ebenso tapfer wie listenreich verhindern sie die Ausschiffung der Mädchen und kämpfen für die Herrschaft der rechtmäßigen Thronfolgerin Resia. Seit der König von Nefer im Kampf gegen Rukas (Paul Muller), den König des benachbarten Reiches Cafaus, getötet wurde, herrscht sein feiger Bruder Pergasos (Piero Lulli) im Land. Das Volk der Nefer wird grausam unterjocht und muss alljährlich 24 der schönsten Jungfrauen nach Cafaus liefern, wo sie als Götteropfer getötet werden. Eines Tages ist es wieder soweit - die Mädchen werden mit Gewalt zusammengetrieben. Der starke Marcellus (Mark Forrest) wagt es, eines der Mädchen zu befreien. Hilfe gegen die Übermacht der Häscher bekommt er von Xandros (Giuliano Gemma), Alceos (Mimmo Palmara) und dem kleinwüchsigen Goliath (Arnaldo Fabrizio). Marcellus' Helfer gehören zu einer Gruppe um den Edelmann Evandros (Livio Lorenzon), die die Herrschaft von Pergasos und damit die Abhängigkeit von Cafaus beenden und der rechtmäßigen Thronerbin Prinzessin Resia (José Greci) zur Herrschaft verhelfen will. Marcellus schließt sich den Männern an. Zunächst gilt es, die "Heilige Galeere", die die Jungfrauen nach Cafaus bringen soll, zu entern. Dann soll einer der ihren, Xandros, das Wagenrennen gegen Prinzessin Resia gewinnen, denn nur der Sieger über sie darf sie heiraten, was wiederum die Voraussetzung für ihre Thronbesteigung ist. Xandros, der eigentlich die schöne Kelima liebt, entschließt sich nur sehr zögernd zur Teilnahme, doch gerade Kelima ist es, die ihn auffordert, im Interesse des Volkes anzutreten. Was Xandros nicht weiß, hinter Kelima verbirgt sich Prinzessin Resia. Aber Pergasos erfährt von Resias Liebe zu Xandros und sieht seine Herrschaft bedroht. Noch vor dem Wagenrennen gibt er den Befehl, Xandros zu töten. Dank Marcellus' Eingreifen misslingt der Anschlag, doch Xandros wird verletzt und kann nicht zum Rennen antreten. Statt seiner geht Marcellus an den Start und besiegt Resia. Sie ist darüber sehr enttäuscht, aber letztlich weiß nun auch Xandros, dass Kelima Resia ist. Ein spannender Monumentalfilm, der mit aufwendig inszenierten Kampfszenen zu Lande und zur See sowie einem fulminanten Wagenrennen aufwartet. Ein Filmabenteuer, dem muskelbepackte Darsteller und witzige Dialoge die Würze geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Forest (Maciste / Marcellus) José Greci (Regia / Chelima) Giuliano Gemma (Xandros) Erno Crisa (Morakeb) Mimmo Palmara (Alceas) Livio Lorenzon (Evandro) Piero Lulli (Pergasos) Originaltitel: Goliath and the Sins of Babylon Regie: Michele Lupo Drehbuch: Lionello de Felice, Roberto Gianviti, Francesco Scardamaglia Kamera: Mario Sbrenna Musik: Francesco De Masi Altersempfehlung: ab 12