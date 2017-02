MDR 20:15 bis 22:45 Show Schlager im Schnee A 2017 Live Merken Im romantisch verschneiten Salzburger Land präsentiert Florian Silbereisen gemeinsam mit seinen KLUBBB3-Kollegen Jan Smit und Christoff im Flachauer Gutshof die schönste Après-Ski-Party der Saison mit allem, was dazu gehört: Eine urige Hütte in zauberhafter Berglandschaft, Fackeln im Schnee, ein Glühweinstand, sowie jede Menge Konfetti und Musik. Neben KLUBBB3 sorgen für die perfekte Winterparty-Stimmung Stars wie DJ Ötzi, Mickie Krause, Jürgen Drews, Beatrice Egli, VoxxClub, Nik P., Bernhard Brink und Sarah Jane Scott. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian Silbereisen, Jan Smit, Christoff De Bolle Gäste: Gäste: DJ Ötzi, Nik P., Beatrice Egli, Bernhard Brink, Mickie Krause, VoXXclub, Jürgen Drews, Sarah Jane Scott Originaltitel: Schlager im Schnee - die Klubbb3 Hüttenparty