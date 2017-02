MDR 10:05 bis 10:55 Familienserie Um Himmels Willen Folge: 187 Milde Gaben D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Bürgermeister Wöller ist am Ende mit seinen Nerven. Seit sich sein Sohn samt Familie bei ihm eingenistet hat, steht sein gewohntes Leben Kopf. Wegen der Unruhe im Haus bekommt Wöller kaum noch Schlaf. In seiner Not bittet er Schwester Hanna, seinen Filius zum Auszug zu überreden. Im Gegenzug will er der Ordensfrau dabei helfen, ein Überhand nehmendes Problem in Kaltenthal wieder in den Griff zu kriegen. Offenbar versuchen ein paar finstere Gestalten Kapital aus dem Leid anderer zu schlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Hartwig (Hanna Jakobi) Fritz Wepper (Wolfgang Wöller) Nina Hoger (Oberin Theodora) Karin Gregorek (Felicitas Meier) Emanuela von Frankenberg (Agnes Schwandt) Denise M'Baye (Novizin Lela) Mareike Lindenmeyer (Novizin Claudia) Originaltitel: Um Himmels Willen Regie: Helmut Metzger Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Helge Peyker Musik: Philipp Fabian Kölmel