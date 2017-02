MDR 08:50 bis 10:05 Abenteuerserie Zur See Zwei Briefe DDR 1976 Untertitel Live TV Merken Paul Weyer, der Chief der "Fichte", hat familiäre Sorgen. Seine Frau Barbara erträgt die Einsamkeit nicht länger in den vielen Wochen und Monaten, die er auf See verbringt. Um seine Ehe zu retten, nimmt der Chief schweren Herzens Abschied vom Seemannsberuf und versucht, sich an Land ein neues Dasein aufzubauen. Anfangs verläuft das Zusammenleben sehr harmonisch, fast ist es, als sei der Chief wie immer nur auf Urlaub zu Hause. Doch mit der Zeit häufen sich Meinungsverschiedenheiten. Die Eheleute bekommen sich ständig wegen Kleinigkeiten in die Haare und die halbwüchsigen Kinder sind es bald leid, mit ihren Eltern an jedem Wochenende etwas unternehmen zu müssen. Irgendwie passt der Chief nicht mehr ins jahrelang geregelte Alltagsleben seiner Familie. Außerdem fehlt ihm "seine Maschine", er fühlt sich an Land überflüssig und unzufrieden. Barbara Weyer, die sich das alles ganz anders vorgestellt hat, begreift, dass ihr Mann nur auf See der Mann ist, den sie liebt. Ihn wieder dorthin zurückzubekommen, wird jedoch nicht ganz einfach, denn der Chief ist kein Freund halbherziger Entschlüsse. Seine Frau muss zu einer kleinen List greifen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Horst Drinda (Kapitän Karsten) Micaela Kreißler (Frau Karsten) Günter Naumann (Chief Paul Weyer) Thea Elster (Barbara Weyer) Fred Delmare (Edmund Kähler) Ingeborg Krabbe (Anita Kähler) Angelika Herrmann (Heike Weyer) Originaltitel: Zur See Regie: Wolfgang Luderer Drehbuch: Eva Stein Kamera: Peter Krause, Fritz Sommer, Werner Dibowski Musik: Helmut Nier

