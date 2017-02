MDR 05:10 bis 06:35 Sonstiges Die Rache der Gladiatoren I 1964 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken 454 n. Chr. herrscht in Rom Kaiser Valentinian III. Überall an seinen Grenzen wird das Imperium von wilden Horden bedrängt, die größte Gefahr geht jedoch von den Vandalen aus, die unter Führung ihres Königs gen Rom marschieren. Unter dem Kommando des tapferen Aetius leisten ihnen die römischen Legionen verzweifelten Widerstand. Aber in Rom will man die Gefahr nicht erkennen. Der Kaiser und seine Umgebung denken nur an Zerstreuung und Vergnügen. Während Kaiser Valentinian (Roldano Lupi) sich in der Arena von Rom an Gladiatorenkämpfen ergötzt, kämpfen seine Legionen unter dem Feldherrn Aetius (Renato Baldini) um das Überleben seines Reiches. Noch können sie den übermächtigen Vandalen unter Führung ihres Königs Geiserich (Livio Lorenzon) und seines Sohnes Wilfried (Mirko Elles) standhalten. Doch wie lange noch? Denn Rom selbst steht im Zeichen von Verrat und rücksichtslosen Machtkämpfen. Calpurnia (Andreina Paul), des Kaisers Gefährtin, und ihre Helfershelfer arbeiten sogar mit dem Feind zusammen. Als Fabius (Mickey Hargitay), Aetius' Sohn nach vierjährigem Dienst im Heer nach Rom zurückgekehrt, bittet ihn des Kaisers Geschichtsschreiber, der Dichter Gavinius (Andrea Checchi), inständig, Rom und den Römern zu helfen: gegen die Vandalen, gegen den Kaiser und seine Schergen, denn die Steuerlast ist unerträglich. Dem versteckten Widerstand schließen sich auch die vom Volk geliebten sechs unbesiegbaren Gladiatoren an. Mit seiner Volksverbundenheit gewinnt Fabius das Herz der schönen Priscilla (José Greci). Schon lange verabscheut die Tochter des Kaisers den Herrschaftsstil ihres Vaters. Calpurnia ahnt nicht, wer ihr Ränkespiel stört, doch Eile scheint geboten, denn Geiserich ist nicht zimperlich. Sie bietet ihm deshalb die Kaisertochter für seinen Sohn als Gemahlin an. Fabius kann Priscilla einmal vor dem Zugriff des ungehobelten Vandalen retten, beim zweiten Mal scheint es aussichtslos: Das Heer der Römer ist geschlagen, Aetius gefallen, Fabius Gefangener der Vandalen. Ans Kreuz gefesselt, soll er der Hochzeit von Wilfried mit Priscilla zusehen, um dann von Pfeilen durchbohrt zu werden. Luigi Capuciano, auch bekannt unter dem Pseudonym Lewis King, inszenierte diesen historischen Abenteuerfilm mit dem ungarischen Schauspieler Mickey Hargitay. Der ehemalige Mr. Universum war der Ehemann von Jane Mansfield, an deren Seite er in einer Reihe von Filmen auftrat. Gemeinsam mit sechs Gladiatoren kämpft Hargitay in "Die Rache der Gladiatoren" als einer der letzten aufrechten Römer gegen Korruption, Intrigen und den unaufhaltsamen Niedergang des Imperiums. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mickey Hargitay (Fabio) José Greci (Priscilla) Livio Lorenzon (Genserico il Vandalo) Renato Baldini (Ezio, generale) Roldano Lupi (Valentiniano III) Andrea Checchi (Gavinio) Nerio Bernardi (Tidone) Originaltitel: La vendetta dei gladiatori Regie: Luigi Capuano Drehbuch: Arpad De Riso, Roberto Gianviti Kamera: Raffaele Masciocchi Musik: Giuseppe Piccillo Altersempfehlung: ab 12