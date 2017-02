NDR 02:45 bis 03:15 Regionales Hallo Niedersachsen Stimmenfang: Zwei Bürgerbegehren in Emden im Wettstreit / Thema der Woche/Artenschutz: Vogelpark Walsrode / Wachsen im Dunkeln: Die Schwierigkeiten des Chicoree-Anbaus / Lichtcampus in Hildesheim: "Lighting Design"-Studierende zeigen ihr Können D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Täglich beobachtet das Regionalmagazin das aktuelle Geschehen in Niedersachsen und berichtet über politische und kulturelle Ereignisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Arne-Torben Voigts Originaltitel: Hallo Niedersachsen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 374 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:45 bis 05:00

Seit 149 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 104 Min. Das aktuelle Sportstudio

Magazin

3sat 01:50 bis 03:15

Seit 84 Min.