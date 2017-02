NDR 18:00 bis 18:45 Magazin Nordtour Das norddeutsche Reisemagazin Heilkreide: das "weiße Gold" von Rügen / Schnapsbrennen modern und traditionell: besondere Tropfen aus Jork / Zeit schenken: Kuschelwochenende auf Usedom / Einblicke in die Unterwasserwelt: Schleswig-Holsteins erstes Tauchmuseum / Entertainment im Wohnzimmer / Stadtteil Rotherbaum: ein Viertel voller Geschichte und Geschichten / Boulevard in Braunschweig: Theatermacher Battermann / Deutschlands einziges Ostrockmuseum: Musikgeschichte in Kröpelin / Winter auf Spiekeroog: ein Ziel für Genießer / Voll im Trend: nähen in Hamburg D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Heilkreide: das "weiße Gold" von Rügen Kreide ist ein Geschenk der Natur und macht nicht nur die Küste der Insel Rügen einzigartig. In dem Naturprodukt stecken auch Heilkräfte, die bei Herz-Kreislauf- und Stoffwechselproblemen helfen, die Durchblutung fördern, das Immunsystem stärken sowie wundheilend und entzündungshemmend wirken sollen. Nur auf Deutschlands größter Insel sind die Kreidevorkommen so rein, dass sie auch als Heilmittel verwendet werden können. Auf Rügen werden daher immer öfter Behandlungen mit Heilkreide wie Masken und Packungen angeboten. Schnapsbrennen modern und traditionell: besondere Tropfen aus Jork Der gelernte Tischler Arndt Weßel hat mit seiner kleinen Edelbrennerei im Alten Land seine Passion gefunden. Auf einem alten Obsthof brennt der Destillateur Schnäpse und Liköre. Er mischt Aromen und lässt Genüsse für die Sinne entstehen. Seine Kenntnisse gibt er auch in Workshops weiter, wie zum Beispiel bei einem Whisky-Abend. Zeit schenken: Kuschelwochenende auf Usedom Zeit, die man zusammen an einem schönen Ort verbringt, zum Beispiel am Meer auf der Insel Usedom, ist ein schönes Geschenk. Wenn man dort am Strand auf Bernsteinsuche geht, kann man die Funde auch gleich zu einem Erinnerungsstück an die gemeinsame Zeit machen. Einblicke in die Unterwasserwelt: Schleswig-Holsteins erstes Tauchmuseum Peter Kopsch (76) ist leidenschaftlicher Taucher und gehört zu den Pionieren des Tauchsports im Land. Als Berufstaucher bildete er bei der Feuerwehr Rettungstaucher aus, führte eine Tauchschule und betrieb einen Laden für Tauchutensilien. Zusammen mit seiner Frau Gerda, die er 1998 unter Wasser in der Ostsee geheiratet hat, hat er jetzt in Flensburg-Mürwik das erste Tauchmuseum Schleswig-Holsteins mit Exponaten aus der Berufs- und Sporttaucherei eröffnet: historische Tauchanzüge, Tiefenmesser, Bleigewichte und sogar Harpunen. Entertainment im Wohnzimmer Tobias Bandisch bietet seinen Gästen eine Show in seinem eigenen Wohnzimmer, einem alten Fabrikloft. Es gibt Drinks, ein Menü, Comedy und Musik. Als Künstler und Koch zugleich wechselt er den ganzen Abend zwischen Auftritt und Herd hin und her. Stadtteil Rotherbaum: ein Viertel voller Geschichte und Geschichten Das Viertel steckt voller Geschichte, erfindet sich aber immer wieder neu. Johannes Schröder führt ein "Nordtour"-Team zu den Orten, die charakteristisch sind für den Stadtteil Rotherbaum. Boulevard in Braunschweig: Theatermacher Battermann Florian Battermann (43) stammt aus Seelze bei Hannover und betreibt seit 13 Jahren erfolgreich die Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig, Niedersachsens größtes professionelles Privattheater. Er steht regelmäßig selbst auf der Bühne, betreibt weitere Spielstätten in Hannover und ist einer der meistgespielten deutschsprachigen Boulevardtheater-Autoren. Ein festes Ensemble hat die Komödie am Altstadtmarkt nicht, eine bunt gemischte Truppe von Schauspielern hält dem Theater seit Jahren die Treue und kommt immer wieder gern auf Battermanns Bühnen zusammen. Deutschlands einziges Ostrockmuseum: Musikgeschichte in Kröpelin In der kleinen Gemeinde Kröpelin in Mecklenburg-Vorpommern befindet sich Deutschlands einziges Ostrockmuseum. Die Idee dazu hatte Reinhardt Dankert, der zusammen mit "dem Dorfrocker" Rüdiger Kropp und dem Berufsmusiker Thomas Lehner im Sommer 2015 das Museum eröffnete. Sie sind natürlich Ostrock-Fans, die Musik weckt Erinnerungen an die Jugend. Da die Musiker damals nur eingeschränkt Westmusik nachspielen durften, haben sie die eigenen Titel gemacht. Eine Art von Kultur, die nicht untergehen sollte, meinen die drei Museumsgründer. Winter auf Spiekeroog: ein Ziel für Genießer Spiekeroog im Winter, ein Ort, um zur Ruhe zu kommen. Es sind kaum Gäste da, die Insulaner sind unter sich. Man hat den Strand fast für sich allein. Ein paar Restaurants und Cafés haben auch jetzt geöffnet, in denen man sich nach einem ausgiebigen Spaziergang am Meer aufwärmen und entspannen kann. Die Spiekerooger Teestube bietet stets e In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thilo Tautz Originaltitel: Nordtour