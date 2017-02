NDR 16:00 bis 16:45 Dokumentation Unvergessen - Der XXL-Ostfriese Störrische Gesellen - unterwegs mit "Knochenbrecher" Tamme Hanken Störrische Gesellen D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Zur Erinnerung an Tamme Hanken, der im Oktober 2016 verstorben ist, zeigt das NDR Fernsehen schöne und berührende Momente aus den Sendungen mit dem "XXL-Ostfriesen". Riesenrummel auf dem Hankenhof: Bevor das jährliche Hoffest stattfinden kann, muss noch einiges erledigt werden. Die Fohlen werden von der Weide in den Stall gebracht, auf den "Knochenbrecher" warten schon einige Hundepatienten und sogar ganze Wege werden neu verlegt. Am Ende ist der Zeitplan so eng, dass sogar der "XXL-Ostfriese" selbst mit anpacken muss. Sein Einsatz zahlt sich aus: Am nächsten Morgen sind alle fertig, im wahrsten Sinne des Wortes. Nach dem anstrengenden Wochenende mit Fohlenschau besuchen Tamme und sein Freund Peter den Eselnachwuchs bei einer Nachbarin. Beide sind "schockverliebt" und planen Großes in Sachen Eselzucht. Was dabei wohl herauskommt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der XXL-Ostfriese