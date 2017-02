NDR 13:55 bis 16:00 Fußball Sportclub live - 3. Liga SG Sonnenhof Großaspach - Hansa Rostock 2017 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken Der "Sportclub" zeigt die beiden Begegnungen live in einer Konferenz Sportfreunde Lotte - Holstein Kiel SG Sonnenhof Großaspach - FC Hansa Rostock Beim Duell der Tabellennachbarn in der 3. Liga gastiert Holstein Kiel bei den Sportfreunden Lotte. Wer gewinnt, hält Kontakt zu den Topteams. Auch der FC Hansa Rostock tritt auswärts an. Die Mecklenburger haben zuletzt dreimal nicht gewonnen und hoffen bei der SG Sonnenhof Großaspach auf wichtige Zähler, um nicht verstärkt in den Tabellenkeller zu geraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ben Wozny