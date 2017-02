NDR 13:30 bis 13:55 Dokusoap Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Frohe Botschaften Frohe Botschaften / Dickes Ding / Zärtliche Entwöhnung / Papagenos Nachfolger D 2015 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Dickes Ding: Elefantenkuh Hoa ist tragend. Der errechnete Geburtstermin liegt im Frühjahr. Nach den traurigen Vorkommnissen ihrer ersten Geburt, gehen die Elefantenpfleger mit viel Einsatz daran, die sensible und ängstliche Hoa so gut wie möglich auf die Geburt vorzubereiten. Dazu gehört neben einem täglichen Lauf- und Desensibilisierungstraining auch ein wöchentlicher Wiegetermin. Hoa soll möglichst lange ihr "Idealgewicht" halten, denn zu viele Pfunde machen auch Elefanten unbeweglich und konditionsschwach. Zudem besteht bei starker Gewichtszunahme die Gefahr, dass das Jungtier sehr groß und schwer wird, was wiederum die Geburtsrisiken erhöht. Selten also war Hoas Gewicht so bedeutsam wie jetzt. Was bringt die werdende Mutter auf die Waage? Zärtliche Entwöhnung: Die Tapire Leila und Copashi sollen sich wieder etwas annähern. Darum gibt es nun ein ein erstes Zusammentreffen der beiden auf der Außenanlage seit der Geburt von Jungtier Kedua. Es soll unter der Aufsicht von Bereichsleiter Michael Ernst stattfinden, um bei Meinungsverschiedenheiten sofort eingreifen zu können. Pfleger Timo Gessner hingegen richtet hinter den Kulissen sein ganzes Augenmerk auf Kedua. Mit Massagebürste und vielen süßen Apfelstückchen will er dem Tapirnachwuchs möglichst lange darüber hinweghelfen, dass sich dessen Mama gerade weit weg von ihm befindet. Wie lange wird sich Kedua ablenken lassen? Und wie wird das erste Treffen der Elterntiere ausgehen? Papagenos Nachfolger: Ein Umbau des großen Flugkäfigs ist in Planung. Ein Teil der Bewohner, elf Gänsegeier, brütet im Winter und soll zunächst in den Tierpark Berlin umziehen. Schon im Vorfeld ist klar, dass die Vögel von den Vorteilen dieses Umzugs nicht überzeugt sein werden. Mit wehenden Fahnen, vielen Umzugskisten und reichlich Personal beginnt eine Fangaktion, die von allen Beteiligten nicht nur Geduld, sondern auch Sportlichkeit fordert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.