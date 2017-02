NDR 10:30 bis 11:00 Magazin buten un binnen | regionalmagazin Verkehrsminister Dobrindt bei der Schaffermahlzeit / Fotoausstellung in der Böttcherstraße D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Verkehrsminister Dobrindt bei der Schaffermahlzeit / Fotoausstellung in der Böttcherstraße In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Felix Krömer Originaltitel: buten un binnen