Niederlande 2 22:35 bis 23:35 Sonstiges Detectives: Happy valley GB 2016 HDTV Catherine treft op de boerderij van Daryl en Alison Garrs een afschuwelijke situatie aan. Na nieuwe bekentenissen lijkt John's geheim niet langer veilig, en in toenemende paniek neemt hij een catastrofaal besluit. Frances wordt ontmaskerd: Catherine probeert haar tot rede te brengen. In afwachting van onderzoek mag Tommy geen bezoek meer ontvangen, maar hij ziet een lichtpuntje. Schauspieler: Sarah Lancashire (Catherine Cawood) Olwen May (Mrs. Beresford) Shirley Henderson (Frances Drummond) Shane Zaza (Shafiq Shah) Susan Lynch (Alison Garrs) Robert Emms (Daryl Garrs) Vincent Franklin (Andy Shepherd) Originaltitel: Happy Valley Regie: Sally Wainwright Drehbuch: Sally Wainwright Musik: Ben Foster