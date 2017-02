Niederlande 2 18:05 bis 18:35 Sonstiges De Wandeling Kenny B NL 2017 HDTV Merken Joris ontmoet de populaire zanger Kenny B bij het anti-kraakpand, een verlaten school in Tilburg, waar hij zijn grote hit "Parijs" schreef. Kenny Bron wordt geboren in Paramaribo, zijn ouders zijn nakomelingen van de Marrons, de slaven in Suriname die naar het bos zijn gevlucht. In de stad wordt hij als lid van een minderheid gediscrimineerd. Pas als hij op zijn 18e het leger ingaat, hoort hij er helemaal bij. "Opeens was ik verdediger van het land." Hij raakt later betrokken bij de binnenlandse oorlog en treedt op als bemiddelaar tussen Ronny Brunswijk en Desi Bouterse. Als zijn vrouw ziek wordt en het wat rustiger is in Suriname, besluit hij in 1991 om naar Nederland te gaan. Daar verblijft hij de eerste maanden in een asielzoekerscentrum in Zeewolde, een leerzame tijd vindt Kenny. "Allerlei mensen vertelden mij hoe ze in verschrikkelijke omstandigheden toch konden overleven." In Suriname is Kenny al jarenlang een populaire zanger als hij in 2015 in Nederland definitief doorbreekt met het nummer 'Parijs'. Maanden achtereen staat hij op nummer 1. Hij is er zelf nog steeds verbaasd over. "Het was helemaal niet mijn bedoeling om in de top 40 te komen, ik wilde gewoon lekker meedoen. Ik ben een man van 53 en er staan rijen uitzinnige kinderen bij mijn optreden. Daar had ik nooit op gerekend." Hij vindt dat hij veel geluk heeft gehad, ook met alle mensen om hem heen. Kenny worstelt nog steeds met zijn succes en relativeert het. Wel vindt hij het zijn opdracht om te vertellen dat er eigenlijk niets is veranderd: 'Het leven gaat niet alleen om mij'. In Google-Kalender eintragen Moderation: Joris Linssen Originaltitel: De wandeling