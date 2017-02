Hessen 04:40 bis 04:55 Reportage Aus der Reihe "Hessen a la carte" Genuss um die Welt D 2014 Live TV Merken Zu einer Weltreise mit Gaumen und Nase lädt der der Küchenchef der Frankfurter Genussakademie ein. Daniel Schmitt kocht mit den Gästen seines Kochkurses Gerichte, in denen er die typischen Gewürze und Geschmacksrichtungen eines Landes in den Vordergrund stellt. So gibt es zur kulinarischen Einstimmung auf die USA ein "US-Bürgermeisterstück" mit Maispüree und Zuckerschoten, für Japan knusprigen feinen Fisch mit Wasabi-Creme und manches andere, das Fernweh macht! Der Clou sind als "Vorspeise" Fisch und Chips für England. Dafür haben die Köche sogar eigens Tüten aus englischen Zeitungen gebastelt und sich außerdem auf die Suche nach dem Original-Malzessig gemacht. Viel Vergnügen bei der Reise um die Welt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessen à la carte Regie: Michaele Scherenberg