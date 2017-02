Hessen 01:25 bis 01:50 Mysteryserie Merkwürdige Geschichten Drei Stunden meines Lebens D 1971 Live TV Merken Kann man mit einem Geist verheiratet sein? Ralph B. glaubt nicht daran. Aber irgendetwas stimmt nicht in der Vergangenheit seiner zauberhaften Frau. Sie scheint nämlich mit einem Flugzeug abgestürzt zu sein. Es gab keine Überlebenden. Was ist in jener Nacht geschehen, in der Ralph seine Frau zum ersten Male sah und sich sofort in sie verliebte? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Wolf Oeser (Ralph Becker) Monika Bleibtreu (Karin Vandenesch) Dieter Groest (Helmut) Herbert Weicker (Chef der Diamantenfirma) Silva Simon (Stewardess) Originaltitel: Merkwürdige Geschichten Regie: Fritz Umgelter Drehbuch: Jan Lester Kamera: Gernot Roll Musik: Bert Grund