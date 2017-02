Hessen 23:10 bis 00:00 Krimiserie Die Kommissarin Blutsbande D 1994 Untertitel Merken Alles deutet auf einen Drogenkrieg. In der Wohnung des erschossenen Werner Kühne findet die Spurensicherung ein paar Krümel Heroin und eine Briefwaage. Till, den 16-jährigen Sohn Kühnes, will man schon zur getrennt lebenden Mutter schicken. Da nimmt sich Lea Sommer des verstörten Jungen an. Von Till und dessen Mutter erfährt die Kommissarin, dass der Ermordete mit Rauschgifthändlern, Zockern und Zuhältern verkehrte. Eine Razzia bei den zwielichtigen Freunden bringt jedoch nicht den erhofften Fahndungserfolg. Unterdessen kommt einiges über Tills Mutter und ihr Verhältnis zu ihrem Mann ans Licht. Die Drogenabhängige hätte allen Grund gehabt, Werner Kühne umzubringen. Offenbar will sie den Verdacht von sich ablenken. Doch bevor sie die Tat gesteht, wird Till entführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Elsner (Lea Sommer) Til Schweiger (Nick Siegel) Karlheinz Lemken (Henning Burre) Guido Sherr (Daniel Sommer) Marek Harloff (Till Kühne) Renate Krössner (Birgit Kühne) Ralf Richter (Kai Zorski) Originaltitel: Die Kommissarin Regie: Jörg Grünler Drehbuch: Klaus Bädekerl, Isolde Sammer Kamera: Ingo Hamer Musik: Andreas Köbner